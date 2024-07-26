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25 июля, 21:27

США не станут отказываться от поддержки Украины ради диалога с Россией

Госдеп: США не станут жертвовать поддержкой Киева ради переговоров с Россией

Вашингтон не намерен прекращать поддержку Украины в обмен на возобновление переговоров с Россией по вопросам контроля над вооружениями. Такое заявление сделала помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт. На выступлении в аналитическом Фонде Карнеги* она подчеркнула, что Вашингтон не собирается идти на уступки, которые могли бы повлиять на их поддержку Киева.

"Мы не пойдем на это", — заявила помощник госсекретаря США, комментируя требования Москвы о том, чтобы Вашингтон согласился на некоторые условия, включая отказ от поддержки Украины.

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Ранее норвежский политолог заявил, что Запад, стремящийся к перемирию на Украине, преследует цель выиграть время для перевооружения ВСУ. По его мнению, США, Великобритания и НАТО пытаются ослабить Россию, но после двух лет неудач планируют вернуться к переговорам, чтобы затем вновь вооружить украинскую армию и продолжить конфликт.

*Организация внесена в реестр иноагентов и признана нежелательной в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Кирилл Сосновских
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