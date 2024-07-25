Небензя попросил ООН выяснить детали "прозрения" Киева по мирным переговорам

Российская сторона попросила у членов Совета безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) выяснить, почему представители киевского режима захотели вести переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом в рамках очередного заседания Совбеза ООН заявил постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя.

"Коллеги, прежде чем к нам направятся ходоки с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте просроченного лидера киевского режима, настоятельно попросили бы вас выяснить детали его прозрения. Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось", — заявил дипломат.

Небензя отметил, что готовность диалога со стороны украинских властей вписывается в позицию Москвы по поводу дипломатического решения сложившейся ситуации. Постпред также подчеркнул, что Кремль не отказывался от переговоров, в отличии от Киева, которого к этому подтолкнул Запад.

Помимо этого, дипломат подчеркнул, что если представители Украины дозрели до мирного плана, то им следует изучить озвученную президентом РФ Владимиром Путиным инициативу. При этом украинским властям, по словам Небензи, стоит поторопиться, так как лучшего они не получат.