Небензя попросил ООН выяснить детали "прозрения" Киева по мирным переговорам
Небензя: Киев не получит ничего лучше предложения России о мире
Российская сторона попросила у членов Совета безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) выяснить, почему представители киевского режима захотели вести переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом в рамках очередного заседания Совбеза ООН заявил постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя.
"Коллеги, прежде чем к нам направятся ходоки с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте просроченного лидера киевского режима, настоятельно попросили бы вас выяснить детали его прозрения. Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось", — заявил дипломат.
Небензя отметил, что готовность диалога со стороны украинских властей вписывается в позицию Москвы по поводу дипломатического решения сложившейся ситуации. Постпред также подчеркнул, что Кремль не отказывался от переговоров, в отличии от Киева, которого к этому подтолкнул Запад.
Помимо этого, дипломат подчеркнул, что если представители Украины дозрели до мирного плана, то им следует изучить озвученную президентом РФ Владимиром Путиным инициативу. При этом украинским властям, по словам Небензи, стоит поторопиться, так как лучшего они не получат.
Напомним, в июне текущего года Путин на встрече с руководством российского МИД озвучил предложение по мирному завершению конфликта в Незалежной. Российский лидер заявил, что для этого киевскому режиму надо вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от планов по вступлению в Североатлантический альянс.
А накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи в Гуанчжоу с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. В Кремле в ответ на это заявили, что посыл идёт в унисон с российской позицией, но теперь важны детали этих переговоров, о которых РФ пока не знает. Однако позже МИД Украины скорректировал слова Кулебы.
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