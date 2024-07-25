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25 июля, 17:12

В Норвегии раскрыли, почему на самом деле Запад желает перемирия на Украине

Политолог Дизен: Запад хочет перемирия на Украине, чтобы перевооружить ВСУ

Единственная задача Запада, добивающегося перемирия с Россией, — это выиграть время на перевооружение ВСУ. С таким заявлением выступил норвежский политолог Гленн Дизен в интервью журналистке Рейчел Блевинс, опубликованном на её ютуб-канале.

"Для США, Великобритании и НАТО это была возможность <…> ослабить Россию. Но вот уже прошло два года, и мы терпим поражение. Теперь мы собираемся вернуться к россиянам и найти способ заключить мирное соглашение. <…> Москве в этом случае нужно быть осторожной, потому что Запад лишь хочет выиграть время, чтобы перевооружить украинскую армию и заново броситься в бой", — предупредил политолог.

Он также отметил конструктивность подхода Москвы. По мнению эксперта, её способы регулирования конфликта ведут к долгосрочному и стабильному миру.

"Киевские холуи": В Госдуме разнесли ложь Кулебы об итогах переговоров в Китае
"Киевские холуи": В Госдуме разнесли ложь Кулебы об итогах переговоров в Китае

Ранее украинский глава МИД Дмитрий Кулеба во время встречи в Гуанчжоу с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. В Кремле в ответ на это заявили, что посыл во многом схож с российской позицией, но теперь важно учитывать детали переговоров, о которых РФ пока не знает. Однако позже МИД Украины скорректировал слова Кулебы.

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 Shutterstock / FOTODOM / Rafal Olkis

Мария Любицкая
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