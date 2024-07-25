В Норвегии раскрыли, почему на самом деле Запад желает перемирия на Украине

Единственная задача Запада, добивающегося перемирия с Россией, — это выиграть время на перевооружение ВСУ. С таким заявлением выступил норвежский политолог Гленн Дизен в интервью журналистке Рейчел Блевинс, опубликованном на её ютуб-канале.

"Для США, Великобритании и НАТО это была возможность <…> ослабить Россию. Но вот уже прошло два года, и мы терпим поражение. Теперь мы собираемся вернуться к россиянам и найти способ заключить мирное соглашение. <…> Москве в этом случае нужно быть осторожной, потому что Запад лишь хочет выиграть время, чтобы перевооружить украинскую армию и заново броситься в бой", — предупредил политолог.