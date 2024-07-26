Пробили лёгкое и порвали кишечник: Мечтавшая стать мамой россиянка впала в кому после операции в Туапсе

Жительница Туапсе мечтала стать мамой и готовилась к процедуре ЭКО, однако её планам не суждено было осуществиться. Виной тому, как утверждают родственники девушки, халатность врачей местной больницы, которые довели пациентку до вегетативного состояния после грубейших ошибок. В деталях истории разбирался телеграм-канал SHOT.

Жительница Туапсе впала в кому после гинекологической операции перед ЭКО. Видео © Telegram / SHOT

Мама пострадавшей Галина рассказала, что её дочь готовилась к процедуре ЭКО, перед которой ей назначили удаление маточных труб. После операции в Туапсинской районной больнице № 3 у 38-летней пациентки началось воспаление, температура под 40 и заражение крови. Женщина считает, что во время операции хирург повредил кишечник её дочери Юлии.

Галина также заявила, что медики пробили Юлии лёгкое, пытаясь поставить катетер. Россиянка чудом пережила произошедшее: у неё останавливалось сердце, после чего её ввели в состояние искусственной комы.

Подарить надежду семье Юлии смогли врачи из Краснодара, куда родственники перевели её после пережитых в Туапсе мучений. Месяц она пролежала в коме, а сейчас находится в вегетативном состоянии: не может ни говорить, ни двигаться. По словам адвоката семьи Николая Чернышука, оперировавший Юлю врач — хирург-гинеколог Михаил Хропов — уволился из больницы и трудится в другом месте. Комментировать ситуацию он отказался. Родные женщины подали в суд и надеются привлечь виновных к ответственности.