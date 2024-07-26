Россиянам рассказали, как сэкономить деньги и время на сборах в школу

Сборы перед началом учебного года — традиционный и дорогостоящий процесс для многих российских родителей. Когда лучше собирать ребёнка в школу и как сэкономить на этом деле, в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала финансовый консультант Наталья Колбасина.

Она рекомендует заранее откладывать деньги на покупки и следить за ценами на рюкзаки, которые в начале весны можно приобрести со скидкой до 70%. Тетради и другие канцтовары лучше покупать оптом вместе с другими родителями, что поможет снизить стоимость и сэкономить время.

Перед тем как составлять новый список покупок, стоит проверить, что осталось от прошлого года. Это позволит избежать ненужных расходов. При покупке школьной формы эксперт советует обращать внимание на акции в массмаркете и рассматривать возможность покупки одежды с рук через специализированные сервисы.

"В специализированных детских магазинах всегда есть наценка, поэтому лучше ориентироваться на массовый сегмент рынка. Также есть возможность сэкономить при покупке одежды и обуви с рук по объявлениям на специализированных сервисах и в сообществах в социальных сетях. По собственному опыту скажу, что продавала на доске объявлений совершенно новые школьные вещи с ценниками. Они просто не подошли по размеру или дочь передумала их носить", — призналась специалист.

Также банки часто предлагают повышенный кешбэк на покупку школьных товаров, что может помочь сэкономить дополнительные средства.