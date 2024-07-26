"Инстинктивное оружие": США уличили в санкционной наркомании

Около трети государств во всём мире так или иначе находится под действием американских ограничительных мер. Как пишет по этому поводу The Washington Post, власти Соединённых Штатов всё больше озабочены из-за чрезмерных санкций, однако в то же время они не прекращают их вводить всё больше и больше.

"США, подвергая треть стран мира какому-либо финансовому давлению на физических лиц или организации, вводят втрое больше санкций, чем любая иная страна или международная организация. Они стали почти инстинктивным оружием экономической войны, и их чрезмерное использование признаётся на самых высоких этажах правительства", — говорится в материале.

Журналисты также напомнили, что санкционное давление на другие страны Вашингтон активизировал при последних четырёх администрациях. Ограничения, по мнению авторов материала, стали многомиллиардной индустрией лоббистов и влиятельных компаний, обогащающих бывших американских чиновников.

Помимо того, были перечислены варианты негативного влияния для Соединённых Штатов от накладываемых ими мер санкционного воздействия. Среди них наращивание взаимодействия между противниками Вашингтона, возможный отказ от доллара, а также обращение различных режимов к чёрному рынку.

Авторы материала привели в пример плюсы, которые получили от американского санкционного давления Россия и Китай. В связи с этим в Правительстве США многие начинают осознавать риск того, что санкции просто обесценятся.