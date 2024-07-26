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26 июля, 00:12

Владение телом и навыки самообороны: Назван универсальный вид спорта для людей всех возрастов

Чемпионка Тарасова: Ушу является универсальным видом спорта для взрослых и детей

Ушу предлагает широкий выбор дисциплин, позволяя каждому выбрать подходящую именно ему. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juriah Mosin

Ушу предлагает широкий выбор дисциплин, позволяя каждому выбрать подходящую именно ему. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juriah Mosin

Ушу является идеальным видом спорта для людей любого возраста и подходит абсолютно всем: от детей до пожилых. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала двукратная чемпионка мира по ушу и победительница Олимпийских игр в Пекине 2008 года Дарья Тарасова.

Она объяснила, что ушу помогает развивать гибкость, координацию и силу, а также улучшает здоровье и уверенность в себе.

"Ушу способствует владению своим телом и навыкам самообороны, что положительно сказывается на общем состоянии организма", — отметила она.

Кроме того, занятия тайцзицюань, разновидностью ушу, способствуют улучшению самочувствия и укреплению сосудов. Плавные упражнения этой дисциплины помогают повысить гибкость, силу мышц и укрепить суставы. Чемпионка подчеркнула, что ушу предлагает широкий выбор дисциплин, позволяя каждому выбрать подходящую именно ему.

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Кирилл Сосновских
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