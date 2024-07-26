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25 июля, 22:23

В Кремле сомневаются в реалистичности сигналов от Киева по переговорам

Песков: РФ не уверена в реалистичности сигналов по мирным переговорам по Украине

В Кремле сомневаются в реалистичности сигналов от Киева по переговорам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya

В Кремле сомневаются в реалистичности сигналов от Киева по переговорам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya

Москва не в курсе, насколько реалистичны нынешние сигналы в вопросе переговоров о мире с Киевом. Об этом в беседе с газетой "Известия" сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, получали ли российские власти от каких-либо представителей киевского режима конкретные сигналы, которые говорят о готовности Украины к компромиссам.

"Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет", — заявил Песков.

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Ранее Life.ru писал, что недавно на очередном заседании Совбеза ООН этот вопрос поднимал постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. Дипломат заявил, что Москва попросила у членов СБ ООН выяснить, почему представители киевского режима захотели вести переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Алексей Соловьёв
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