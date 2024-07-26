В Кремле сомневаются в реалистичности сигналов от Киева по переговорам

Москва не в курсе, насколько реалистичны нынешние сигналы в вопросе переговоров о мире с Киевом. Об этом в беседе с газетой "Известия" сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, получали ли российские власти от каких-либо представителей киевского режима конкретные сигналы, которые говорят о готовности Украины к компромиссам.

"Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет", — заявил Песков.