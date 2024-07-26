В Болгарии горят склады с пиротехникой, есть пострадавшие
Два человека пострадали при пожаре на складах с пиротехникой в Болгарии
Два человека пострадали при пожаре на складах с пиротехникой в Болгарии. Обложка © X / haberbgnet
Два человека пострадали в результате взрывов на складах с пиротехникой в районе населённого пункта Елин-Пелин в Болгарии. Об этом сообщает News 24 Sofia.
Два человека пострадали в результате взрывов на складе в районе населённого пункта Елин-Пелин в Болгарии. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / news24sofiat
Изначально на складах произошёл пожар, после чего начались взрывы. Два человека получили серьёзные ожоги и были доставлены в больницы Софии. В районе инцидента была объявлена эвакуация.
Сообщается, что один из прогремевших взрывов соответствовал двум тоннам в тротиловом эквиваленте. К месту ЧП выехал министр внутренних дел Болгарии Калин Стоянов. Аварийные службы работают совместно с военными страны над тушением пожара.
Ранее серия мощных взрывов потрясла Южный Ливан после того, как израильская авиация нанесла удары по складу боеприпасов в населённом пункте Адлюн и прилегающим районам. В результате авиаударов было повреждено несколько районов, включая Хараиб, где пострадали трое местных жителей. Они получили лёгкие ранения.