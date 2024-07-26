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25 июля, 22:40

В Болгарии горят склады с пиротехникой, есть пострадавшие

Два человека пострадали при пожаре на складах с пиротехникой в Болгарии

Два человека пострадали при пожаре на складах с пиротехникой в Болгарии. Обложка © X / haberbgnet

Два человека пострадали при пожаре на складах с пиротехникой в Болгарии. Обложка © X / haberbgnet

Два человека пострадали в результате взрывов на складах с пиротехникой в районе населённого пункта Елин-Пелин в Болгарии. Об этом сообщает News 24 Sofia.

Два человека пострадали в результате взрывов на складе в районе населённого пункта Елин-Пелин в Болгарии. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / news24sofiat

Изначально на складах произошёл пожар, после чего начались взрывы. Два человека получили серьёзные ожоги и были доставлены в больницы Софии. В районе инцидента была объявлена эвакуация.

Сообщается, что один из прогремевших взрывов соответствовал двум тоннам в тротиловом эквиваленте. К месту ЧП выехал министр внутренних дел Болгарии Калин Стоянов. Аварийные службы работают совместно с военными страны над тушением пожара.

В парке Йеллоустоун в США внезапно началось извержение гейзера
В парке Йеллоустоун в США внезапно началось извержение гейзера

Ранее серия мощных взрывов потрясла Южный Ливан после того, как израильская авиация нанесла удары по складу боеприпасов в населённом пункте Адлюн и прилегающим районам. В результате авиаударов было повреждено несколько районов, включая Хараиб, где пострадали трое местных жителей. Они получили лёгкие ранения.

Оксана Попова
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