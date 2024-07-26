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26 июля, 01:55

Что делать, если начальник вызывает из отпуска на работу: Советы юриста

Юрист Дубников: Вызвать работника из отпуска можно при особых обстоятельствах

Письменный отказ со ссылкой на ТК РФ поможет читателям Life.ru избежать возможных конфликтов с работодателем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Zastrozhnov

Письменный отказ со ссылкой на ТК РФ поможет читателям Life.ru избежать возможных конфликтов с работодателем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Zastrozhnov

Законный отпуск работника можно прервать только при наличии особых обстоятельств, таких как аварии или критические сбои в работе предприятия. Об этом "Газете.ru" рассказал юрист Артём Дубников.

Согласно статье 125 Трудового кодекса РФ, работодатели могут вызвать сотрудника из отпуска только с его согласия и в письменной форме. Без него работник имеет полное право продолжать отдых. Если работодатель всё-таки вызывает из отпуска, документ должен содержать причины вызова и обоснование необходимости. В ответ работник может оформить письменный отказ, содержащий ссылку на статью 125 ТК РФ.

"В заявление также следует включить упоминание о том, что текущий отпуск был предоставлен с согласованным ранее графиком отпусков и вызов на работу является нарушением. В конце нужно указать, что работник желает воспользоваться своим правом на отдых от работы и продолжить использование законно предоставленного ему отпуска", — советует Дубников.

Важно помнить, что требование отработать во время отпуска и угрозы санкциями являются нарушением закона. Работник имеет право обратиться в Государственную инспекцию труда или прокуратуру, а при необходимости подать иск в суд.

Для защиты своих прав важно сохранять все документы и переписки с работодателем, а также чётко формулировать свои требования в претензиях и исках.

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Кирилл Сосновских
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