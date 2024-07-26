Ортопед рассказала, в каких случаях топанье ребёнка — признак патологии

В раннем возрасте многие малыши могут топать, изучая новые способы передвижения и взаимодействия с окружающим миром. Это помогает им лучше понять своё тело и его положение в пространстве. Врачи считают такое поведение нормальным на начальных этапах развития. Однако порой это может говорить о патологии, заявила ортопед Антонина Завадская в интервью радио Sputnik.

"В возрасте до трёх лет у детей происходит динамичное развитие двигательных навыков. Они узнают больше о возможностях своего тела, о том, как оно взаимодействует с окружающим миром, и о новых способах передвижения. Дети могут топать, чтобы почувствовать различные текстуры, получить новые ощущения", — пояснила медик.

При этом, если топающая походка сохраняется после трёх лет, это может указывать на возможные патологии. В таком случае рекомендуется обратиться к педиатру или ортопеду для диагностики. Продолжительные нарушения могут свидетельствовать о таких заболеваниях, как плоскостопие, вальгусная деформация коленных суставов, укороченное ахиллово сухожилие или косолапость.

"Если подобные особенности сохраняются за пределами ожидаемого возраста, прогрессируют или сопровождаются болью, необходимо обратиться к педиатру или ортопеду для диагностики возможных заболеваний", — заключила ортопед.