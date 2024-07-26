Риелтор предсказывает стабильные цены на жильё в России в 2024 году

Цены на недвижимость в России останутся на текущем уровне по меньшей мере до конца 2024 года. По словам члена Гильдии риелторов Москвы Константина Барсукова, стабильность сохраняется благодаря сбалансированному спросу и предложению. Специалист сообщил в интервью 360.ru, что резких изменений в ценах не ожидается.

Эксперт не согласен с мнением о возможном снижении стоимости новостроек. Он считает, что прогнозируемый Минстроем рост на 4–5% скорее служит плановым ориентиром, а не реальным прогнозом. В условиях монополизированного рынка застройщики, по его мнению, будут стремиться удерживать цены на стабильном уровне, а не снижать их, чтобы не ухудшить спрос.

Что касается вторичного рынка, специалист отметил, что здесь также не предвидится значительных изменений в стоимости. Он подчеркнул, что текущий дефицит активности как со стороны покупателей, так и продавцов, обеспечивает баланс между спросом и предложением. По его мнению, корректировка завышенных цен в объявлениях не отражает реального снижения рыночной стоимости жилья.

По прогнозу эксперта, цены будут оставаться на одном уровне, а любые изменения в объявлениях скорее будут отражением корректировок к реальным рыночным условиям.