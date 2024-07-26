Риелтор предсказывает стабильные цены на жильё в России в 2024 году
Риелтор Барсуков заявил, что цены на жильё в России останутся прежними
По мнению эксперта, прогнозируемый Минстроем рост цен новостроек на 4–5% скорее служит плановым ориентиром, а не реальным прогнозом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Babakin
Цены на недвижимость в России останутся на текущем уровне по меньшей мере до конца 2024 года. По словам члена Гильдии риелторов Москвы Константина Барсукова, стабильность сохраняется благодаря сбалансированному спросу и предложению. Специалист сообщил в интервью 360.ru, что резких изменений в ценах не ожидается.
Эксперт не согласен с мнением о возможном снижении стоимости новостроек. Он считает, что прогнозируемый Минстроем рост на 4–5% скорее служит плановым ориентиром, а не реальным прогнозом. В условиях монополизированного рынка застройщики, по его мнению, будут стремиться удерживать цены на стабильном уровне, а не снижать их, чтобы не ухудшить спрос.
Что касается вторичного рынка, специалист отметил, что здесь также не предвидится значительных изменений в стоимости. Он подчеркнул, что текущий дефицит активности как со стороны покупателей, так и продавцов, обеспечивает баланс между спросом и предложением. По его мнению, корректировка завышенных цен в объявлениях не отражает реального снижения рыночной стоимости жилья.
По прогнозу эксперта, цены будут оставаться на одном уровне, а любые изменения в объявлениях скорее будут отражением корректировок к реальным рыночным условиям.
Подобные заявления звучали и от вице-президента Российской гильдии риелторов Екатерины Векшиной, когда она сообщила, что продление программы семейной ипотеки до 2030 года под 6% вряд ли существенно повлияет на цены на недвижимость. По её словам, хотя число претендентов на программу возросло, большинство из тех, кто мог бы воспользоваться ипотекой ранее, уже не подходит под новые условия.