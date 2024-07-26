Тренер рассказал, как сохранить физическую форму при сидячей работе

В условиях продолжающегося использования офисного формата работы сотрудникам часто не хватает времени на регулярные тренировки из-за длинных поездок и плотного рабочего графика. Фитнес-тренер Максим Будённый поделился с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" советами по поддержанию физической формы для тех, кто проводит большую часть времени в офисе.

Эксперт рекомендует делать короткие перерывы на разминку, чтобы избежать негативных последствий долгого сидения.

"Простые упражнения, такие как наклоны и скручивания, помогут снять напряжение с мышц и связок. Важно регулярно менять позу и делать небольшие разминки, чтобы предотвратить проблемы со спиной," — говорит он.

Тренер подчёркивает, что нет необходимости посещать спортзал, чтобы оставаться в форме. Простые упражнения можно выполнять дома. Например, скручивания на полу укрепляют спину и пресс, а бутылки с водой можно использовать в качестве утяжелителей.

"Ноги можно закинуть на диван для усложнения задачи, а для приседаний подойдут бутылки объёмом до пяти литров," — добавляет фитнес-тренер.