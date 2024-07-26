В петербургском Пушкине горит здание медцентра
МЧС по Санкт-Петербургу: В Пушкине загорелось здание медцентра
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелось здание медицинского центра. Как передаёт в своём телеграм-канале региональное управление МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ближе к четырём часам утра 26 июля.
В ведомстве рассказали, что горит трёхэтажное капитально-ремонтируемое здание, расположенное на Софийском бульваре. В настоящее время на месте происшествия работают 24 спасателя при поддержке шести единиц спецтехники.
Площадь пожара уточняется. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее Life.ru писал, что семь человек спасено с места пожара в городской больнице Артёма Приморского края. По данным пресс-службы МЧС России, огонь возник в отделении реанимации и интенсивной терапии на первом этаже.
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