В петербургском Пушкине горит здание медцентра

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелось здание медицинского центра. Как передаёт в своём телеграм-канале региональное управление МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ближе к четырём часам утра 26 июля.

В ведомстве рассказали, что горит трёхэтажное капитально-ремонтируемое здание, расположенное на Софийском бульваре. В настоящее время на месте происшествия работают 24 спасателя при поддержке шести единиц спецтехники.

Площадь пожара уточняется. Сведений о пострадавших не поступало.