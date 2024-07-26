Россиянам раскрыли признаки прослушки на телефоне

Быстрое перегревание мобильного устройства, шумы и эхо во время звонков могут быть признаками прослушки телефона. Об этом в беседе с корреспондентами РИА "Новости" рассказал член думского Комитета по информационной политике Антон Немкин.

Парламентарий посоветовал россиянам обращать внимание на необычное поведение смартфона. Так, если мобильник разряжается быстрее обычного или часто перегревается, то это может указывать на наличие шпионского программного обеспечения.

По его словам, вышеуказанные признаки могут говорить о том, что в фоновом режиме постоянно работают какие-то процессы, которые передают данные мошенникам. Помимо того, народный избранник порекомендовал гражданам проверять использование мобильных данных, потому что собранная информация уходит с устройства через интернет.

"В настройках смартфона можно посмотреть статистику использования данных за последние месяцы. Если вы заметили резкое увеличение трафика, это может быть признаком активности шпионского ПО. Также стоит обратить внимание на то, какие приложения потребляют больше данных, чем обычно", — заключил Немкин.