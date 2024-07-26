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26 июля, 04:54

Нетаньяху встретился с Маском после выступления в Конгрессе США

Нетаньяху заявил, что встретился с обвинившим демократов в антисемитизме Маском

Глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил о том, что встречался в Соединённых Штатах с миллиардером Илоном Маском. Стоит отметить, что до этого предприниматель обвинял Демократическую партию США в антисемитизме.

Израильский премьер-министр недавно выступил с речью в Конгрессе США. На его выступление, по подсчётам зарубежных средств массовой информации, не пришла примерно половина демократов. В связи с этим Маск назвал представителей этой партии открытыми антисемитами.

"Вчера после выступления в Конгрессе я встретился с Илоном Маском в Вашингтоне. Мы обсудили возможности и вызовы искусственного интеллекта, его воздействие на экономику и общество, а также обсудили пути технологического сотрудничества с Израилем", — сообщил Нетаньяху в социальной сети Х.

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Ранее Life.ru писал, что Маск назвал мёртвым сменившего пол сына и объявил войну идеологии вокизма. Миллиардер заявил, что не видит качественных отличий между блокаторами полового созревания и препаратами для стерилизации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO

Алексей Соловьёв
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