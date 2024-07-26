Более 950 автомобилей стоят в очереди у Крымского моста
Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov
Более 950 автомобилей стоят в очереди на подъезде к Крымскому мосту. Об этом сообщил телеграм-канал об оперативной ситуации на переправе.
Так, по состоянию на 09:00 со стороны Краснодарского края стоят 420 машин, а со стороны Крыма — 540. Время ожидания составляет около двух часов.
Ранее стала известна стоимость проезда по трассе М-11 "Нева", в том числе по открытому 16 июля обходу Твери. Так, водителям легковых автомобилей придётся заплатить от 3,2 тысячи рублей, а грузовиков — от 6,6 тысячи.