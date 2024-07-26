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26 июля, 06:17

Более 950 автомобилей стоят в очереди у Крымского моста

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Более 950 автомобилей стоят в очереди на подъезде к Крымскому мосту. Об этом сообщил телеграм-канал об оперативной ситуации на переправе.

Так, по состоянию на 09:00 со стороны Краснодарского края стоят 420 машин, а со стороны Крыма — 540. Время ожидания составляет около двух часов.

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Ранее стала известна стоимость проезда по трассе М-11 "Нева", в том числе по открытому 16 июля обходу Твери. Так, водителям легковых автомобилей придётся заплатить от 3,2 тысячи рублей, а грузовиков — от 6,6 тысячи.

Матвей Константинов
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