Более 950 автомобилей стоят в очереди у Крымского моста

Более 950 автомобилей стоят в очереди на подъезде к Крымскому мосту. Об этом сообщил телеграм-канал об оперативной ситуации на переправе.

Так, по состоянию на 09:00 со стороны Краснодарского края стоят 420 машин, а со стороны Крыма — 540. Время ожидания составляет около двух часов.