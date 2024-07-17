В Госдуме встряхнули организаторов терактов на Крымском мосту жёстким напоминанием
Шеремет: Теракты на Крымском мосту не имеют срока давности, виновных накажут
Взрывы на Крымском мосту являются преступлениями без срока давности, все организаторы и заказчики этих терактов будут непременно привлечены к ответственности. Об этом заявил в беседе с РИА "Новости" депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Произошедшие теракты — это военное преступление, которому нет никаких оправданий и у которого нет срока давности. Приговор обязательно будет тем негодяям и мерзавцам, которые подняли руки на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру", — пообещал депутат.
По его словам, все лица, имеющие отношение к терактам, будут установлены. Сколько бы времени ни прошло времени, все они получат заслуженное, справедливое и суровое наказание, заключил Шеремет.
Напомним, что 8 октября 2022 украинская сторона организовала первый теракт на Крымском мосту, устроив подрыв грузовика, который разрушил два автомобильных пролёта. Второй раз произошёл ночью 17 июля 2023 года, когда ВСУ атаковали переезд беспилотниками, убив семейную пару и покалечив их 14-летнюю дочь. Вследствие этого СК возбудил уголовное дело о теракте.
Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov