В Госдуме встряхнули организаторов терактов на Крымском мосту жёстким напоминанием

Взрывы на Крымском мосту являются преступлениями без срока давности, все организаторы и заказчики этих терактов будут непременно привлечены к ответственности. Об этом заявил в беседе с РИА "Новости" депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

"Произошедшие теракты — это военное преступление, которому нет никаких оправданий и у которого нет срока давности. Приговор обязательно будет тем негодяям и мерзавцам, которые подняли руки на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру", — пообещал депутат.