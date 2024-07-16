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16 июля, 14:39

Раскрыта цена проезда по трассе М-11 "Нева" с учётом нового участка

"Автодор": Цена проезда по М-11 составит от 3,2 тыс. рублей для легковых авто

Стоимость проезда по трассе М-11 "Нева", включая открытый сегодня обход Твери, составит от 3,2 тыс.рублей для легковых автомобилей и от 6,6 тысяч — для грузовиков. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Автодора". Там уточнили, что эта сумма не учитывает участок с 15 км по 58 км дороги в Московской области.

С пятницы по воскресенье проезд по М-11 будет чуть дороже и обойдётся водителям легковушек в 3,45 тыс. рублей, а грузовиков — в 7,45 тысяч.

ТАСС уточняет, что тарифная сетка предусматривает абонементы, которые позволят сэкономить за проезд по участку до 30%.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин на 155-м километре трассы М-11 "Нева" принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери. После ввода в строй этой дороги полностью завершено строительство скоростной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Как отметил глава государства, теперь время в пути между этими городами сократится почти на час. Кстати, президент прибыл к месту церемонии за рулём Lada Aura. После российский лидер проехался по мосту через Волгу и восхитился открывшимся видом.

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kremlin

Алексей Берковиц
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