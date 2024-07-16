Раскрыта цена проезда по трассе М-11 "Нева" с учётом нового участка

Стоимость проезда по трассе М-11 "Нева", включая открытый сегодня обход Твери, составит от 3,2 тыс.рублей для легковых автомобилей и от 6,6 тысяч — для грузовиков. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Автодора". Там уточнили, что эта сумма не учитывает участок с 15 км по 58 км дороги в Московской области.