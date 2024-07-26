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26 июля, 07:03

МЧС: Десять человек, в том числе ребёнок, утонули в регионах России за сутки

Десять человек утонули в России за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе МЧС. В их числе — семилетний ребёнок, который купался в приморской бухте Безымянная. Его тело ищут. А в районе пляжа бухты Соколовская обнаружили тело 23-летнего мужчины, он пропал три дня назад, когда плавал на надувном матрасе при сильных волнах.

"В Ленинградской области на Кузьмоловском карьере утонула 21-летняя девушка. В реке Свирь утонул 22-летний мужчина. В обоих случаях места были не оборудованы для купания", — говорится в сообщении.

А в Мурманской области произошла трагедия на отводном канале Кольской АЭС: друзья ныряли в воду с самодельной тарзанки и один мужчина не вернулся. В целом же по стране было зафиксировано ещё восемь происшествий.

"Думай, прежде чем лезть в воду", — заключили в ведомстве.

За сутки в России утонуло 18 человек, среди них пять детей
За сутки в России утонуло 18 человек, среди них пять детей

Ранее в Туве 37-летний мужчина изготовил плот и решил испытать его на реке Большой Енисей. Конструкция перевернулась, и её хозяин ушёл под воду. Тело уже подняли со дна.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / petr tkachenko 83

Матвей Константинов
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