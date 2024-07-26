МЧС: Десять человек, в том числе ребёнок, утонули в регионах России за сутки

Десять человек утонули в России за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе МЧС. В их числе — семилетний ребёнок, который купался в приморской бухте Безымянная. Его тело ищут. А в районе пляжа бухты Соколовская обнаружили тело 23-летнего мужчины, он пропал три дня назад, когда плавал на надувном матрасе при сильных волнах.

"В Ленинградской области на Кузьмоловском карьере утонула 21-летняя девушка. В реке Свирь утонул 22-летний мужчина. В обоих случаях места были не оборудованы для купания", — говорится в сообщении.

А в Мурманской области произошла трагедия на отводном канале Кольской АЭС: друзья ныряли в воду с самодельной тарзанки и один мужчина не вернулся. В целом же по стране было зафиксировано ещё восемь происшествий.

"Думай, прежде чем лезть в воду", — заключили в ведомстве.