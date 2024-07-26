В Петербурге женщина нашла тело мужа в багажнике своего автомобиля
"Mash на Мойке": В Санкт-Петербурге женщина нашла тело мужа в багажнике своего авто
Женщина в Приморском районе Санкт-Петербурга нашла тело мужа с ссадинами и гематомами в багажнике своего автомобиля. Об этом инциденте сообщает "Mash на Мойке".
Автомобиль, в котором нашли тело в Санкт-Петербурге. Фото © Mash на Мойке
Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия трубку с нагаром и шприц с иглой. Погибший неоднократно привлекался по закону, среди поводов был и сбыт наркотических средств. Совсем недавно он вновь попал в поле зрения правоохранителей и находился под подпиской о невыезде.
Ранее Life.ru рассказывал, что тела мужчины-наркодилера и его жены с огнестрельными ранениями нашли на съёмной квартире в Санкт-Петербурге. Точную причину смерти выясняет судмедэкспертиза.
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