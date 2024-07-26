В Петербурге женщина нашла тело мужа в багажнике своего автомобиля

Женщина в Приморском районе Санкт-Петербурга нашла тело мужа с ссадинами и гематомами в багажнике своего автомобиля. Об этом инциденте сообщает "Mash на Мойке".

Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия трубку с нагаром и шприц с иглой. Погибший неоднократно привлекался по закону, среди поводов был и сбыт наркотических средств. Совсем недавно он вновь попал в поле зрения правоохранителей и находился под подпиской о невыезде.