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26 июля, 07:21

В Петербурге женщина нашла тело мужа в багажнике своего автомобиля

"Mash на Мойке": В Санкт-Петербурге женщина нашла тело мужа в багажнике своего авто

Женщина в Приморском районе Санкт-Петербурга нашла тело мужа с ссадинами и гематомами в багажнике своего автомобиля. Об этом инциденте сообщает "Mash на Мойке".

Автомобиль, в котором нашли тело в Санкт-Петербурге. Фото © Mash на Мойке

Автомобиль, в котором нашли тело в Санкт-Петербурге. Фото © Mash на Мойке

Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия трубку с нагаром и шприц с иглой. Погибший неоднократно привлекался по закону, среди поводов был и сбыт наркотических средств. Совсем недавно он вновь попал в поле зрения правоохранителей и находился под подпиской о невыезде.

64-летнего задержанного нашли мёртвым в отделе полиции в Петербурге
64-летнего задержанного нашли мёртвым в отделе полиции в Петербурге

Ранее Life.ru рассказывал, что тела мужчины-наркодилера и его жены с огнестрельными ранениями нашли на съёмной квартире в Санкт-Петербурге. Точную причину смерти выясняет судмедэкспертиза.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonathan Weiss

Николай Рюмин
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