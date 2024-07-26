Генсовет ЕР предложил Путину кандидатов на посты глав Крыма, Ингушетии и КБР

Генеральный совет партии "Единая Россия" предложил президенту РФ Владимиру Путину на посты глав Крыма, Республики Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республики кандидатуры Сергея Аксёнова, Махмуд-Али Калиматова и Казбека Кокова. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР со ссылкой на врио секретаря генсовета партии Владимира Якушева.

"Каждая из парламентских партий может направить президенту до трёх кандидатур. Генсовет партии принял решение поддержать главу Крыма Сергея Аксёнова, Ингушетии — Махмуд-Али Калиматова и Кабардино-Балкарии — Казбека Кокова. Коллеги входят в высший совет партии, пользуются доверием жителей вверенных им регионов", — подчеркнул он.

Депутаты региональных парламентов выберут глав Крыма, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. В частности, выборы на пост главы Ингушетии пройдут 8 сентября, а голосование по вопросу избрания глав Крыма и Кабардино-Балкарии — не позднее 23 октября, отметили в пресс-службе партии.