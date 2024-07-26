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26 июля, 08:12

В России с 1 августа подорожает строительство частных домов из-за новых требований

Эксперт Сорокина: Строительство частных домов в РФ подорожает на 5–10% с августа

В России с 1 августа вступит в силу новый национальный стандарт "зелёного" индивидуального жилищного строительства (ИЖС), связанный с экологией. Это может сделать строительство частных домов дороже на 5–10%, предупредила директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

"Если вы собираетесь самостоятельно построить дом на своём садовом участке, то при согласовании строительства с вас не будут требовать соответствия зелёному стандарту. А вот если вы планируете получить ипотечный кредит, то банк вправе установить требования по соответствию ГОСТ", — пояснила экономист в интервью агентству "Прайм".

Сорокина дополнила, что в новый стандарт войдут 45 критериев, объединённых в восемь категорий, включая архитектуру и организацию участка, экологическую безопасность, организацию и управление строительством. Кроме того, специалисты будут оценивать качество и комфорт внутренней среды, энергоэффективность и атмосферу, инжиниринг, благоустройство и утилизацию отходов.

Профессор уточнила, что приближающиеся изменения требуются для защиты банков и их клиентов от некачественных строительных услуг на фоне активизации выдачи семейной ипотеки на ИЖС. Отличие состоит в том, что сейчас застройщики соблюдают требования добровольно, а уже с августа им придётся делать это обязательно, особенно тем, кто рассчитывает на сделки с клиентами с ипотекой.

По словам эксперта, часть объектов подорожает на 5–10%, однако при последующей эксплуатации возможна существенная экономия в размере 50–60%. Новые требования позволят избавиться от недобросовестных застройщиков, которые предлагали строить некачественные дома с дешёвыми материалами, подытожила Сорокина.

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А ранее Life.ru рассказывал, что цены на жильё в России останутся прежними до конца 2024 года. По мнению эксперта, стабильность сохраняется благодаря сбалансированному спросу и предложению.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lena Miava

Дарья Нарыкова
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