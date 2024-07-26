Песков заявил, что России нужны герои

России нужны герои в полном смысле этого слова, они могут быть представителями разных профессий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стране нужны герои. Видео © Telegram / Мастерская новых медиа

"Я не думаю, что разумно пытаться составить портрет героя, который нужен стране. Стране нужны герои в полном смысле этого слова. И герой этот может быть героем СВО, и героем этим может быть абсолютный очкарик, ботаник, который изобрёл лекарство от рака, от которого умирают люди", — приводит пресс-служба "Мастерской новых медиа" слова Пескова.

Представитель Кремля дополнил, что героем может быть 90-летний седовласый пенсионер, который написал философский труд. По словам Пескова, для России необходим "дух геройства", все герои страны должны выглядеть разнообразно, так как конкретного лица у геройства нет.