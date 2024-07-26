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26 июля, 09:02

Песков заявил, что России нужны герои

России нужны герои в полном смысле этого слова, они могут быть представителями разных профессий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стране нужны герои. Видео © Telegram / Мастерская новых медиа

"Я не думаю, что разумно пытаться составить портрет героя, который нужен стране. Стране нужны герои в полном смысле этого слова. И герой этот может быть героем СВО, и героем этим может быть абсолютный очкарик, ботаник, который изобрёл лекарство от рака, от которого умирают люди", — приводит пресс-служба "Мастерской новых медиа" слова Пескова.

Представитель Кремля дополнил, что героем может быть 90-летний седовласый пенсионер, который написал философский труд. По словам Пескова, для России необходим "дух геройства", все герои страны должны выглядеть разнообразно, так как конкретного лица у геройства нет.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в России предложили изображать на банкнотах освобождённые города и героев специальной военной операции (СВО). Авторы инициативы считают, что необходимо выпустить банкноты не ограниченными сериями, а наладить массовый выпуск.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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