На Балтику доставили патрульный корабль "Виктор Великий"
ТАСС: На Балтику для испытаний доставили патрульный корабль "Виктор Великий"
Патрульный корабль "Виктор Великий". Обложка © topwar
В Санкт-Петербург прибыл патрульный корабль "Виктор Великий" проекта 22160. Он шёл из Зелёнодольска по внутренним водным путям.
"Его достройка и испытания будут вестись на внешней сдаточной базе Зеленодольского судостроительного завода", — рассказал собеседник в разговоре с ТАСС.
Корабль "Виктор Великий" заложен на Зеленодольском судостроительном заводе в ноябре 2016 года. Его спустили на воду в мае этого года. После того как корабль пройдёт все испытания, его официально добавят в состав Черноморского флота.
Ранее Life.ru писал, что на Камчатке новейший ледокол "Евпатий Коловрат" приняли в состав ВМФ. Судно преодолело полный цикл испытаний заводом-изготовителем, была выполнена проверка ходовых качеств, манёвренности, аэронавигационного оборудования и прочих судовых систем.