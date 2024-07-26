На Балтику доставили патрульный корабль "Виктор Великий"

В Санкт-Петербург прибыл патрульный корабль "Виктор Великий" проекта 22160. Он шёл из Зелёнодольска по внутренним водным путям.

"Его достройка и испытания будут вестись на внешней сдаточной базе Зеленодольского судостроительного завода", — рассказал собеседник в разговоре с ТАСС.

Корабль "Виктор Великий" заложен на Зеленодольском судостроительном заводе в ноябре 2016 года. Его спустили на воду в мае этого года. После того как корабль пройдёт все испытания, его официально добавят в состав Черноморского флота.