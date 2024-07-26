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26 июля, 09:18

На Балтику доставили патрульный корабль "Виктор Великий"

ТАСС: На Балтику для испытаний доставили патрульный корабль "Виктор Великий"

Патрульный корабль "Виктор Великий". Обложка © topwar

Патрульный корабль "Виктор Великий". Обложка © topwar

В Санкт-Петербург прибыл патрульный корабль "Виктор Великий" проекта 22160. Он шёл из Зелёнодольска по внутренним водным путям.

"Его достройка и испытания будут вестись на внешней сдаточной базе Зеленодольского судостроительного завода",рассказал собеседник в разговоре с ТАСС.

Корабль "Виктор Великий" заложен на Зеленодольском судостроительном заводе в ноябре 2016 года. Его спустили на воду в мае этого года. После того как корабль пройдёт все испытания, его официально добавят в состав Черноморского флота.

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Ранее Life.ru писал, что на Камчатке новейший ледокол "Евпатий Коловрат" приняли в состав ВМФ. Судно преодолело полный цикл испытаний заводом-изготовителем, была выполнена проверка ходовых качеств, манёвренности, аэронавигационного оборудования и прочих судовых систем.

Мария Любицкая
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