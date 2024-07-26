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26 июля, 08:54

ВЦИОМ: Путину доверяют более 80% россиян

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

80,1% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, а 76,8% одобряют его работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Кроме того, положительно оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина и Правительства России 52,6% и 50,8% респондентов соответственно. На вопрос о доверии Мишустину положительно ответили 62,1%.

Составлен рейтинг влиятельности членов Правительства России
Составлен рейтинг влиятельности членов Правительства России

Комментируя высокие рейтинги президента России, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин работает без оглядки на эти цифры.

Александра Вишнякова
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