ВЦИОМ: Путину доверяют более 80% россиян
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
80,1% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, а 76,8% одобряют его работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Кроме того, положительно оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина и Правительства России 52,6% и 50,8% респондентов соответственно. На вопрос о доверии Мишустину положительно ответили 62,1%.
Комментируя высокие рейтинги президента России, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин работает без оглядки на эти цифры.