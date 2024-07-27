Шизофреник отрезал голову девушке в Подмосковье и попал под авто, пытаясь сбежать

Страдающий шизофренией житель Подмосковья отрезал голову своей девушке, а когда пытался сбежать, попал под машину. Сейчас он в реанимации в коме с проломленным черепом. Подробности жуткой истории узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, обезглавленное тело 28-летней девушки обнаружила днём 25 июля мать предполагаемого убийцы. Женщина не могла несколько дней дозвониться до 39-летнего Игоря, приехала к нему домой в деревню Новинки Дмитровского района и увидела страшную картину: на полу лежало тело девушки без головы, в туловище был воткнут нож. Сына в доме не было.

Прибывшая полиция нашла голову жертвы недалеко от дома в рюкзаке. Эксперты установили, что девушку убили ещё в среду, 24 июля.

Позже выяснилось, что в четверг вечером (через сутки после убийства) Игорь выбежал на трассу у коттеджного посёлка Медовое в семи километрах от дома, стал кидаться на машины, в результате его сбили. Мужчина попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и переломом рёбер. Сейчас он в коме.

Пара жила вместе около двух лет. Девушка была риелтором, мужчина работал на стройке. Игорь страдал шизофренией, пытался лечиться, и возлюбленная знала о его диагнозе. В беседе с SHOT мать мужчины рассказала, что в последнее время у него обострилась агрессия. Чтобы с ней справиться, он принимал таблетки. В день убийства Игорь должен был ехать на приём к врачу, но этого не произошло.