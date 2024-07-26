Более полутора тысяч активистов "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты" собрались у 14 посольств недружественных стран в Москве, в том числе США и Великобритании, чтобы почтить память погибших детей Донбасса. Они разместили на площади Донецкой Народной Республики (ДНР) символический стенд и возложили цветы.

Более 1,5 тысячи активистов почтили память погибших детей Донбасса в Москве. Фото © Er.ru

Как сообщили в пресс-службе "Единой России", акции прошли при поддержке представительства ДНР в столице. В них приняли участие, в частности, руководитель представительства ДНР Ольга Макеева и сенатор от Луганской Народной Республики (ЛНР), заместитель секретаря генерального совета партии Дарья Лантратова. Последняя призналась, что число погибших и раненых с начала войны в Донбассе больно произносить.

Более 1,5 тысячи активистов почтили память погибших детей Донбасса в Москве. Фото © Er.ru

"С 2014 года под ударами украинских нацистов только в ЛНР погибли 68 детей, 228 раненых. Мы видим, что даже сегодня обстрелы мирных жителей продолжаются. И это ещё раз подтверждает правильность решений, принятых президентом в феврале, о начале спецоперации", — отметила она.





А руководитель центрального штаба "Молодой гвардии Единой России" Александр Амелин подчеркнул, что преступления Киева не имеют срока давности. Нынешние акции призваны напомнить странам – спонсорам терроризма, что от их действий умирают дети. Амелин выразил уверенность, что все виновные понесут наказание.