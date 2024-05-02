Тысячи активистов МГЕР и "Волонтёрской роты" почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов

В 40 регионах России прошла акция "Одесса. Помним" в память о погибших в трагедии в Доме профсоюзов, которая произошла ровно 10 лет назад, 2 мая 2014 года. В ней приняли участие четыре тысячи активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской роты".

Например, в Москве полторы тысячи человек, держа в руках портреты погибших, вышли к зданию бывшего Посольства Украины, а в Санкт-Петербурге активисты с плакатами прошли от Одесской улицы до здания, в котором располагалось Генеральное консульство Незалежной. Как отметил председатель МГЕР Антон Демидов, этому страшному преступлению нет оправданий и боль от той трагедии не утихнет никогда.

"Сегодня фашистский режим пытается переписать историю: сносит памятники, переименовывает улицы, запрещает русский язык и нашу культуру. Это и есть нацизм, с которым сейчас ведут борьбу наши солдаты на передовой. Преступники обязательно будут наказаны", — отметил он.