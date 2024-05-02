В Кремле оценили предложение обратиться в МУС из-за трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Песков: Работа по признанию преступлений киевского режима геноцидом ведётся
Российские следователи ведут активную работу по признанию преступлений Киева геноцидом, результатов уже достаточно много. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение обратиться в Международный уголовный суд (МУС) о признании геноцидом пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
"Это очень сложная субстанция, потому что подобные обвинения [в геноциде] требуют огромной подготовительной работы. Мы знаем, что наши следственные органы ведут работу по фиксации всех соответствующих преступлений киевского режима. Насколько нам известно, работа продолжается, в неё вовлечено большое количество профессионалов", — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
По словам Пескова, следующие шаги необходимо будет предпринимать, основываясь на результатах подготовительной работы. Официальный представитель Кремля отметил, что некоторые итоги уже есть, хотя впереди ещё предстоит достаточно напряжённая деятельность по этому вопросу.
Напомним, ровно десять лет назад, 2 мая 2014 года, украинские радикалы убили десятки жителей Одессы, не побоявшихся публично выступить против Майдана. Они подожгли Дом профсоюзов, где находились несогласные, и добивали тех, кто пытался бежать из пылающего здания. Жертвами той трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что организатором варварской расправы являлся исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала создать трибунал для расследования преступлений Киева, в частности, по трагедии в Одессе.
Life.ru