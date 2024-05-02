Российские следователи ведут активную работу по признанию преступлений Киева геноцидом, результатов уже достаточно много. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение обратиться в Международный уголовный суд (МУС) о признании геноцидом пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

"Это очень сложная субстанция, потому что подобные обвинения [в геноциде] требуют огромной подготовительной работы. Мы знаем, что наши следственные органы ведут работу по фиксации всех соответствующих преступлений киевского режима. Насколько нам известно, работа продолжается, в неё вовлечено большое количество профессионалов", — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

По словам Пескова, следующие шаги необходимо будет предпринимать, основываясь на результатах подготовительной работы. Официальный представитель Кремля отметил, что некоторые итоги уже есть, хотя впереди ещё предстоит достаточно напряжённая деятельность по этому вопросу.