"Позорная страница для Украины": В Кремле заявили, что виновники трагедии в Одессе должны быть наказаны

Организаторы трагедии в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года должны быть наказаны. У подобных преступлений нет срока давности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы помним всех тех, кто тогда трагически погиб, и мы убеждены, что те, кто стоит за этим преступлением, должны быть наказаны. У таких преступлений срока давности не бывает", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

По его словам, в Москве считают абсолютно недопустимым и позорным для Украины то, что причастные к этому преступлению против человечности, так и не понесли наказания.