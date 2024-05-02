"Позорная страница для Украины": В Кремле заявили, что виновники трагедии в Одессе должны быть наказаны
Песков: Виновные в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе должны быть наказаны
Организаторы трагедии в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года должны быть наказаны. У подобных преступлений нет срока давности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы помним всех тех, кто тогда трагически погиб, и мы убеждены, что те, кто стоит за этим преступлением, должны быть наказаны. У таких преступлений срока давности не бывает", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.
По его словам, в Москве считают абсолютно недопустимым и позорным для Украины то, что причастные к этому преступлению против человечности, так и не понесли наказания.
Напомним, ровно десять лет назад в Одессе произошли столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками "антимайдана". Они закончились разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами той страшной трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали. В МИД РФ подчеркнули, что справедливое возмездие настигнет ответственных за нападение на Дом профсоюзов, а Одесса станет подлинно свободной. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что организатором варварской расправы являлся исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов.
ТАСС / Сергей Карпухин