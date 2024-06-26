Депутаты "Единой России" сдали кровь для пострадавших в Дагестане и Севастополе
Депутаты сдали кровь для пострадавших в терактах в Дагестане и Севастополе. Обложка © Сайт "Единой России"
Депутаты Госдумы от "Единой России" сдали кровь для пострадавших в террористических атаках в Дагестане и Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба партии.
В сообщении уточняется, что акция прошла при поддержке Минздрава. Участие в ней приняли глава фракции Владимир Васильев, руководитель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, его зампред Леонид Огуль и другие парламентарии.
"В России сейчас 1,5 миллиона доноров. Сегодня мы снова присоединились к донорскому движению, сдали кровь для пострадавших в трагических событиях 23 июня. Средства за донацию направили на благотворительность", — отметил Башанкаев.
Депутаты сдали кровь для пострадавших в терактах в Дагестане и Севастополе. Фото © Сайт "Единой России"
Депутаты сдали кровь для пострадавших в терактах в Дагестане и Севастополе. Фото © Сайт "Единой России"
Как писал Life.ru, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД ранее опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник освобождён от должности и арестован.
Также 23 июня ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них — дети. Пострадало 153. МЧС РФ доставило спецбортом в Москву 22 пострадавших, среди них 12 несовершеннолетних. В США уже высказали недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами, а в Пентагоне захотели поговорить с Киевом на тему совершаемых им атак.