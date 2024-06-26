Депутаты "Единой России" сдали кровь для пострадавших в Дагестане и Севастополе

Депутаты Госдумы от "Единой России" сдали кровь для пострадавших в террористических атаках в Дагестане и Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В сообщении уточняется, что акция прошла при поддержке Минздрава. Участие в ней приняли глава фракции Владимир Васильев, руководитель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, его зампред Леонид Огуль и другие парламентарии.

"В России сейчас 1,5 миллиона доноров. Сегодня мы снова присоединились к донорскому движению, сдали кровь для пострадавших в трагических событиях 23 июня. Средства за донацию направили на благотворительность", — отметил Башанкаев.

Депутаты сдали кровь для пострадавших в терактах в Дагестане и Севастополе. Фото © Сайт "Единой России"