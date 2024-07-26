Мэр Тольятти извинился перед семьёй участника СВО, которому забыли вырыть могилу

Мэр Тольятти Николай Ренц принёс свои извинения семье погибшего участника СВО из-за плохой организации похорон. Работники ритуального агентства забыли вырыть могилу перед началом погребения. Заявление глава города опубликовал в телеграм-канале.

"К моему глубокому сожалению, мы столкнулись с вопиющей ситуацией, когда при захоронении наших героев, наших земляков — участников специальной военной операции на кладбище не было своевременно подготовлено место, не была вырыта могила в нужный час", — заявил мэр города, добавив, что сотрудник, ответственный за случившееся, будет уволен.

Как сообщается, в тот день должны были пройти похороны трёх военных. Однако в ходе процессии выяснилось, что заранее вырыли только две могилы. Мэр Тольятти добавил, что столь вопиющий случай произошёл впервые.