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26 июля, 09:57

Изучавший объекты в Петербурге для атаки дронов ВСУ получил 10 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы Вячеслава Лутора, изучавшего объекты в Санкт-Петербурге для дальнейшей атаки на них украинских беспилотников. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе столичного Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"Суд признал Лутора В.А. виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима", — сказал собеседник ТАСС.

Фигурант признался в содеянном и рассказал, что совершил "доразведку" промышленного объекта. В его телефоне нашли переписку с представителями легиона "Свобода России"*, в который мужчина собирался вступить, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Киева. После получения согласия Лутор купил билеты до Стамбула, откуда собирался уехать в Польшу, а далее в Незалежную. Его задержали при попытке выезда за границу.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника", "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или иностранной организацией" и "Приготовление к участию в деятельности террористической организации". Приговор суда вступил в силу.

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Напомним, об аресте Вячеслава Лутора стало известно в июле 2023 года. Изначально сообщалось, что уголовное дело возбуждено по статьям "Госизмена" и "Участие в деятельности террористической организации".

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Матвей Константинов
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