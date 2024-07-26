Изучавший объекты в Петербурге для атаки дронов ВСУ получил 10 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы Вячеслава Лутора, изучавшего объекты в Санкт-Петербурге для дальнейшей атаки на них украинских беспилотников. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе столичного Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"Суд признал Лутора В.А. виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима", — сказал собеседник ТАСС.

Фигурант признался в содеянном и рассказал, что совершил "доразведку" промышленного объекта. В его телефоне нашли переписку с представителями легиона "Свобода России"*, в который мужчина собирался вступить, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Киева. После получения согласия Лутор купил билеты до Стамбула, откуда собирался уехать в Польшу, а далее в Незалежную. Его задержали при попытке выезда за границу.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника", "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или иностранной организацией" и "Приготовление к участию в деятельности террористической организации". Приговор суда вступил в силу.

Напомним, об аресте Вячеслава Лутора стало известно в июле 2023 года. Изначально сообщалось, что уголовное дело возбуждено по статьям "Госизмена" и "Участие в деятельности террористической организации".