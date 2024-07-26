Юной американке отрезали руки и ноги после запора

18-летняя жительница США Амалия Хенце лишилась ног и рук из-за септического шока после запора. Трагическую историю этой девушки опубликовало издание People. Известно, что американка страдала болезнью Крона и постоянно обращалась к врачам из-за непроходимости кишечника.

Осенью 2023 года Амалия почувствовала себя плохо, однако для неё это состояние было знакомо и девушка подумала, что всё в порядке. Тем не менее в больнице у неё случились непривычные спазмы, Хенце потеряла сознание. Начался септический шок, её руки покраснели. Через три недели Амалия пришла в себя и хирурги рассказали ей, что будут проводить ампутацию рук и ног.

"Однако, я думаю, страшнее всего было, когда я увидела одну из моих ног — чёрно-синего цвета", — рассказала девушка.

Американка прошла долгую реабилитацию, на которой её заново учили пользоваться телом и передвигаться на протезах, чтобы она меньше зависела от окружающих людей. Затем Хенце создала профиль в TikTok и теперь вдохновляет других людей, которые также столкнулись с ампутацией.

"В начале всего этого я чувствовала себя очень одиноко. Но поскольку я начала размещать информацию о своём испытании публично, у меня появилась возможность встретиться и подружиться с некоторыми другими людьми с ампутациями ног и рук, и увидела, что не одна", — говорит Амалия.