"Находился на эмоциях": Россиянин заставил пятилетнего сына стрелять в кота из пистолета

В Томской области полицейские нашли мужчину, который заставил пятилетнего сына стрелять в бездомного кота из пистолета. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Задержанный отец рассказывает, зачем заставил сына стрелять в кота. Видео © Telegram / Томская полиция

В ходе беседы с оперативниками 35-летний мужчина, одетый в футболку со Сталиным, заявил, что вёз сына на автомобиле и в какой-то момент они увидели кота, похожего на животное, которое ему когда-то "нагадило". Сначала папаша собирался самостоятельно бросить в пушистика камень, а затем велел сыну выстрелить в него из пистолета. Как оказалось, оружие было игрушечным с пистонами.

"Я находился на эмоциях, если какую-то общественность это задело, приношу свои извинения", — заявил отец мальчика.

С мужчиной провели профилактическую беседу и выписали штраф в три тысячи рублей за неправильную перевозку ребёнка.