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26 июля, 10:27

Песков: Путин и Лукашенко сегодня продолжают неформальное общение на Валааме

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Telegram / "Кремль.Новости"

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Telegram / "Кремль.Новости"

Президент РФ Владимир Путин проводит рабочий день на Валааме. Там глава государства продолжает неформальное общение с белорусским коллегой Александром Лукашенко, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент продолжает находиться в Республике Карелия на острове Валаам, где он находится вместе с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко. Они продолжают свое неформальное общение", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, президент Белоруссии прибыл в четверг, 25 июля, с рабочим визитом в Россию. Борт политика совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, где его встретил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Позже Путин и Лукашенко посетили на Валааме храм Смоленской иконы Божией Матери.

Путин и Лукашенко общаются в закрытом формате на Валааме
Путин и Лукашенко общаются в закрытом формате на Валааме
Иван Косицын
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