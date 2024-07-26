Песков: Путин и Лукашенко сегодня продолжают неформальное общение на Валааме

Президент РФ Владимир Путин проводит рабочий день на Валааме. Там глава государства продолжает неформальное общение с белорусским коллегой Александром Лукашенко, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент продолжает находиться в Республике Карелия на острове Валаам, где он находится вместе с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко. Они продолжают свое неформальное общение", — сказал пресс-секретарь российского лидера.