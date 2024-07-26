Песков: Путин и Лукашенко сегодня продолжают неформальное общение на Валааме
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Telegram / "Кремль.Новости"
Президент РФ Владимир Путин проводит рабочий день на Валааме. Там глава государства продолжает неформальное общение с белорусским коллегой Александром Лукашенко, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент продолжает находиться в Республике Карелия на острове Валаам, где он находится вместе с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко. Они продолжают свое неформальное общение", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, президент Белоруссии прибыл в четверг, 25 июля, с рабочим визитом в Россию. Борт политика совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, где его встретил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Позже Путин и Лукашенко посетили на Валааме храм Смоленской иконы Божией Матери.