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26 июля, 10:48

В Кремле оценили слова Трампа о том, как РФ победили Наполеона с Гитлером

Песков счёл небесполезными слова Трампа о победе РФ над Наполеоном и Гитлером

Заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что РФ победила Гитлера и Наполеона, будут небесполезны для большинства американцев. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наверное, это (слова Трампа. — Прим. Life.ru) будет небесполезно для большей части американской аудитории, — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Он также отметил, что для многих граждан США будет полезно узнать, что в истории нашей страны "есть много славных страниц". Вместе с тем Песков выразил мнение, что в Штатах действительно кто-то заинтересуется событиями прошлых лет после заявления Трампа.

Напомним, ранее Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским напомнил ему о судьбе Гитлера и Наполеона. Таким образом он аргументировал необходимость как можно скорее закончить конфликт на Украине. В противном случае, как считает кандидат в президенты США, для Зеленского всё завершится так же, как и для вышеупомянутых исторических персонажей.

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Александр Юнашев
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