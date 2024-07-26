Заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что РФ победила Гитлера и Наполеона, будут небесполезны для большинства американцев. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наверное, это (слова Трампа. — Прим. Life.ru) будет небесполезно для большей части американской аудитории, — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Он также отметил, что для многих граждан США будет полезно узнать, что в истории нашей страны "есть много славных страниц". Вместе с тем Песков выразил мнение, что в Штатах действительно кто-то заинтересуется событиями прошлых лет после заявления Трампа.