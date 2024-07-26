Песков: В России принимаются необходимые меры по поводу перегрева экономики

По его словам, президент Владимир Путин высоко оценивает работу правительства и Центробанка, и нынешние показатели экономического развития весьма позитивные, хотя могут возникать текущие проблемы.

Тем временем ранее Росстат объявил об улучшении важного показателя в России: не осталось семей, которым не хватает денег на еду. Тем не менее у 11,2% граждан есть сложности с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ, а 36,6% не могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры.