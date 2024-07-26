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26 июля, 10:32

Песков: В России принимаются необходимые меры по поводу перегрева экономики

Российские власти принимают необходимые меры по поводу перегрева экономики, так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о высокой инфляции.

"В экономическом блоке существуют разные рабочие точки зрения по поводу перегрева экономики, ведутся рабочие обсуждения на этот счёт и принимаются необходимые меры", — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, президент Владимир Путин высоко оценивает работу правительства и Центробанка, и нынешние показатели экономического развития весьма позитивные, хотя могут возникать текущие проблемы.

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Тем временем ранее Росстат объявил об улучшении важного показателя в России: не осталось семей, которым не хватает денег на еду. Тем не менее у 11,2% граждан есть сложности с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ, а 36,6% не могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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