Песков: В России принимаются необходимые меры по поводу перегрева экономики
Российские власти принимают необходимые меры по поводу перегрева экономики, так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о высокой инфляции.
"В экономическом блоке существуют разные рабочие точки зрения по поводу перегрева экономики, ведутся рабочие обсуждения на этот счёт и принимаются необходимые меры", — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, президент Владимир Путин высоко оценивает работу правительства и Центробанка, и нынешние показатели экономического развития весьма позитивные, хотя могут возникать текущие проблемы.
Тем временем ранее Росстат объявил об улучшении важного показателя в России: не осталось семей, которым не хватает денег на еду. Тем не менее у 11,2% граждан есть сложности с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ, а 36,6% не могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры.
Life.ru