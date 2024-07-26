В Роспотребнадзоре объяснили, почему россиянам не угрожает смертельная лихорадка Оропуш

Ранее сообщалось, что в Бразилии зарегистрировали первые смерти от лихорадки Оропуш. Погибшие — две девушки моложе 30 лет. Болезнь протекала с интоксикацией, ломотой в мышцах, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой. В этом году в 20 штатах Бразилии уже зарегистрировано более 7,2 тысячи случаев лихорадки, но ранее от неё никто не умирал.