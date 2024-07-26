В Роспотребнадзоре объяснили, почему россиянам не угрожает смертельная лихорадка Оропуш
Роспотребнадзор: Распространение лихорадки Оропуш в РФ исключено
Распространение лихорадки Оропуш, из-за которой скончались две молодые бразильянки, исключено на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"В связи с отсутствием на территории РФ векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции) распространение лихорадки Оропуш исключено", — говорится в сообщении.
Кроме того, комары – переносчики инфекции не распространены на территории РФ, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Бразилии зарегистрировали первые смерти от лихорадки Оропуш. Погибшие — две девушки моложе 30 лет. Болезнь протекала с интоксикацией, ломотой в мышцах, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой. В этом году в 20 штатах Бразилии уже зарегистрировано более 7,2 тысячи случаев лихорадки, но ранее от неё никто не умирал.