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26 июля, 11:15

В Роспотребнадзоре объяснили, почему россиянам не угрожает смертельная лихорадка Оропуш

Роспотребнадзор: Распространение лихорадки Оропуш в РФ исключено

Распространение лихорадки Оропуш, из-за которой скончались две молодые бразильянки, исключено на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В связи с отсутствием на территории РФ векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции) распространение лихорадки Оропуш исключено", — говорится в сообщении.

Кроме того, комары – переносчики инфекции не распространены на территории РФ, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Бразилии зарегистрировали первые смерти от лихорадки Оропуш. Погибшие — две девушки моложе 30 лет. Болезнь протекала с интоксикацией, ломотой в мышцах, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой. В этом году в 20 штатах Бразилии уже зарегистрировано более 7,2 тысячи случаев лихорадки, но ранее от неё никто не умирал.

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Наталья Демьянова
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