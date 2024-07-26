"Часть дипломатической торговли": Политолог объяснил слова Подоляка об отказе от мира с Россией

Заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который сравнил мир с Россией со "сделкой с дьяволом", является частью "дипломатической торговли", которую ведёт Киев. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог и политтехнолог Илья Гамбашидзе.

То, что говорит Подоляк, для нас не очень интересно, поскольку это просто украинская антирусская пропаганда. Но эта пропаганда не возникает из ничего. Она — часть большой кампании, которая сейчас проводится на Западе и которая обращена не к России, а именно к самому Западу Илья Гамбашидзе Политолог

Как отметил эксперт, заявление Подоляка возникает одновременно с целым рядом других интересных выпадов. В частности, Гамбашидзе привёл в пример статью экс-госсекретаря США Майкла Помпео в газете The Wall Street Journal, в которой тот рассуждает о возможном "мирном плане" Дональда Трампа" по урегулированию украинского конфликта. Так, Помпео предлагает ленд-лиз для Незалежной на сумму 500 миллиардов долларов с целью наращивания поставок оружия ВСУ. В той же статье экс-госсекретарь США дал фактическое согласие на присоединение к РФ Крыма и четырёх регионов Украины, правда, с оговоркой, мол, Вашингтон этого всё равно никогда не признает. Таким образом, по словам политолога, Киев и его западные кураторы вместо стратегического мирного соглашения пытаются сейчас продвинуть тактическое и принципиально временное, зато на основании "признания положения дел на земле".

"Заявление Подоляка — всего лишь часть "дипломатической торговли", которую ведёт нынешнее руководство Украины, стремясь обеспечить себе более выгодную позицию за будущим столов переговоров. Оно также является частью постепенного признания реальности, того, что никаких "границ 1991 года" и "границ 2022 года" больше никогда не будет", — резюмировал собеседник Life.ru.