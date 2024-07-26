Подоляк высказался против заключения мира с Россией
Подоляк считает, что заключение мира позволит России стать сильнее
Михаил Подоляк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Заключение мирного соглашения с Россией позволит ей стать сильнее, считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, конфликт может быть заморожен на "определённое" время, и Москва не будет терять его.
"Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию", — сказал Подоляк в интервью Associated Press, отметив, что потенциальный договор будет "сделкой с дьяволом".
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Китай для встречи со своим коллегой Ван И. По итогам переговоров дипломат заявил, что Пекин якобы "нерушимо подтвердил своё уважение к принципу суверенитета и целостности Украины". Кроме того, отмечал Кулеба, Киев не получится склонить к диалогу.