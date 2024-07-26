Подоляк высказался против заключения мира с Россией

Заключение мирного соглашения с Россией позволит ей стать сильнее, считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, конфликт может быть заморожен на "определённое" время, и Москва не будет терять его.

"Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию", — сказал Подоляк в интервью Associated Press, отметив, что потенциальный договор будет "сделкой с дьяволом".