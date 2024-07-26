Москва попросила членов СБ ООН узнать, почему Киев вдруг заговорил о переговорах
Небензя попросил ООН узнать причины "прозрения" Киева по мирному урегулированию
Россия обратилась к членам СБ ООН с просьбой выяснить, почему вдруг в Киеве заговорили о мирных переговорах. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета.
"Коллеги, прежде чем к нам направятся ходоки с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте просроченного лидера киевского режима, настоятельно попросили бы вас выяснить детали его прозрения. Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось", — сказал дипломат.
Небензя добавил, что желание Киева урегулировать конфликт мирно полностью сходится с российскими предпочтениями. Москва всегда выступала за переговорный процесс, но Владимир Зеленский отвергал все предложения из-за "науськивания своих западных спонсоров".
Небензя считает, что если на Украине действительно готовы к мирному плану, то им следует внимательно изучить инициативу президента РФ Владимира Путина по данному вопросу. Лучшего предложения Киеву ждать не стоит, заключил постпред.
Напомним, что недавно на Украине начали часто говорить о возможности мирных переговоров с Москвой. С сообщением о предпочтительности данного исхода выступал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. Однако он озвучил несколько условий, среди которых есть целостность Украины как государства. В Кремле всегда открыты к возможности организации мира, но хотели бы выяснить детали и мотивы инициатив киевского режима.
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