Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 08:17

Москва попросила членов СБ ООН узнать, почему Киев вдруг заговорил о переговорах

Небензя попросил ООН узнать причины "прозрения" Киева по мирному урегулированию

Россия обратилась к членам СБ ООН с просьбой выяснить, почему вдруг в Киеве заговорили о мирных переговорах. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета.

"Коллеги, прежде чем к нам направятся ходоки с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте просроченного лидера киевского режима, настоятельно попросили бы вас выяснить детали его прозрения. Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось", — сказал дипломат.

Небензя добавил, что желание Киева урегулировать конфликт мирно полностью сходится с российскими предпочтениями. Москва всегда выступала за переговорный процесс, но Владимир Зеленский отвергал все предложения из-за "науськивания своих западных спонсоров".

Небензя считает, что если на Украине действительно готовы к мирному плану, то им следует внимательно изучить инициативу президента РФ Владимира Путина по данному вопросу. Лучшего предложения Киеву ждать не стоит, заключил постпред.

Кулеба после визита в Китай раскрыл "реальную позицию" Киева по переговорам
Кулеба после визита в Китай раскрыл "реальную позицию" Киева по переговорам

Напомним, что недавно на Украине начали часто говорить о возможности мирных переговоров с Москвой. С сообщением о предпочтительности данного исхода выступал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. Однако он озвучил несколько условий, среди которых есть целостность Украины как государства. В Кремле всегда открыты к возможности организации мира, но хотели бы выяснить детали и мотивы инициатив киевского режима.

Обложка ©

Telegram / Постпредство России при ООН

Николай Рюмин
  • Новости
  • Василий Небензя
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров