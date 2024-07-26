Россия обратилась к членам СБ ООН с просьбой выяснить, почему вдруг в Киеве заговорили о мирных переговорах. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета.

"Коллеги, прежде чем к нам направятся ходоки с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте просроченного лидера киевского режима, настоятельно попросили бы вас выяснить детали его прозрения. Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось", — сказал дипломат.

Небензя добавил, что желание Киева урегулировать конфликт мирно полностью сходится с российскими предпочтениями. Москва всегда выступала за переговорный процесс, но Владимир Зеленский отвергал все предложения из-за "науськивания своих западных спонсоров".

Небензя считает, что если на Украине действительно готовы к мирному плану, то им следует внимательно изучить инициативу президента РФ Владимира Путина по данному вопросу. Лучшего предложения Киеву ждать не стоит, заключил постпред.