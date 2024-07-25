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25 июля, 09:55

"Разные варианты": Песков ответил на вопрос, возможны ли переговоры с Зеленским

Песков: РФ открыта для переговоров, но нужно понять, готов ли к этому Киев

Российская сторона открыта для переговоров с Украиной, однако надо понять, насколько к ним готов Киев и имеет ли он разрешение от своих западных кураторов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"РФ открыта для переговорного процесса. Сначала нужно понять насколько готова украинская сторона и насколько украинская сторона имеет разрешение на это от своих кураторов. Пока вы видите очень разные заявления. Пока не совсем понятно", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос, готова ли Москва на переговоры с Владимиром Зеленским, Песков отметил, что здесь не всё так просто.

По его словам, с юридической точки зрения эта проблема на повестке дня, но с практической точки зрения российская сторона открыта для достижения целей путём переговоров, "поэтому здесь возможны разные варианты".

Напомним, что накануне глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба во время встречи в Гуанчжоу с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. В Кремле в ответ на это заявили, что посыл идёт в унисон с российской позицией, но теперь важны детали этих переговоров, о которых РФ пока не знает. Однако позже МИД Украины скорректировал слова Кулебы. В Госдуме же констатировали волнение в "киевских кулуарах" после заявления украинского министра о мирном диалоге.

В Кремле надеются услышать разъяснения слов Кулебы о переговорах
В Кремле надеются услышать разъяснения слов Кулебы о переговорах
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Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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