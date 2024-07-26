Суд вынес приговоры фигурантам дела о хищении полумиллиарда рублей у Минобороны

Трое предпринимателей, виновных в хищении около 488 миллионов рублей у Министерства обороны России при реконструкции полигонов на территории Казахстана, получили сроки от 6,5 до 7,5 года. Об этом рассказала пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.

"Суд назначил Чеснокову А.Г. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев. Лесных В.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 4 месяца. Титову В.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что Хамовнический районный суд Москвы приговорил Андрея Чеснокова, Вадима Лесных и Василия Титова по части 4 статья 159 Уголовного Кодекса РФ.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. По версии следствия, в 2015 году ООО "Градстройпроект" заключило с ФГУП "Главное военно-строительное управление №13" контракты на реконструкцию военных полигонов Тургай и Теректа в Казахстане, которые находятся в аренде у российских военных. Было выделено 760 миллионов рублей, однако преступники похитили почти полмиллиарда и вывели через подставные фирмы. Ранее по этому делу сроки получили заместитель гендиректора "Градстройпроекта" Игорь Бердников и предприниматель Михаил Стаханов — 6,5 и 3,5 года колонии соответственно.