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26 июля, 12:31

Суд вынес приговоры фигурантам дела о хищении полумиллиарда рублей у Минобороны

Суд дал трём бизнесменам сроки от 5 до 7 лет за хищение 500 млн рублей у МО РФ

Обвиняемые по делу о хищении полумиллиарда рублей у Минобороны в зале Хамовнического суда. Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Обвиняемые по делу о хищении полумиллиарда рублей у Минобороны в зале Хамовнического суда. Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Трое предпринимателей, виновных в хищении около 488 миллионов рублей у Министерства обороны России при реконструкции полигонов на территории Казахстана, получили сроки от 6,5 до 7,5 года. Об этом рассказала пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.

"Суд назначил Чеснокову А.Г. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев. Лесных В.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 4 месяца. Титову В.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что Хамовнический районный суд Москвы приговорил Андрея Чеснокова, Вадима Лесных и Василия Титова по части 4 статья 159 Уголовного Кодекса РФ.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. По версии следствия, в 2015 году ООО "Градстройпроект" заключило с ФГУП "Главное военно-строительное управление №13" контракты на реконструкцию военных полигонов Тургай и Теректа в Казахстане, которые находятся в аренде у российских военных. Было выделено 760 миллионов рублей, однако преступники похитили почти полмиллиарда и вывели через подставные фирмы. Ранее по этому делу сроки получили заместитель гендиректора "Градстройпроекта" Игорь Бердников и предприниматель Михаил Стаханов — 6,5 и 3,5 года колонии соответственно.

Следствие просит смягчить меру пресечения генералу Минобороны Попову
Следствие просит смягчить меру пресечения генералу Минобороны Попову

Ранее Life.ru рассказывал, что Хамовнический суд признал экс-гендиректора ЗАО "Безопасность и связь" Ирину Вишняковую виновной в хищении средств Минобороны. Её приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Николай Рюмин
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