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26 июля, 12:49

"Продажи достигли пика": В России резко вырос спрос на покупку жилья в новостройках

Дом.РФ: Продажи квартир в новостройках в июне достигли пика и выросли на 61%

В России в июне текущего года продажи квартир в новостройках достигли пика и выросли на 61% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании Дом.РФ.

"Перед завершением льготной ипотеки продажи строящегося жилья в РФ достигли пика в июне: реализация квартир по зарегистрированным договорам долевого участия (ДДУ) составила 3,8 миллиона квадратных метров, что на 61% больше, чем в июне 2023 года", — говорится в сообщении компании.

Там также указали, что за полгода на первичном рынке в РФ было продано 14,7 миллиона квадратных метров жилья, что на 19% больше показателей аналогичного периода 2023 года. Наибольший рост реализации новостроек наблюдался в Татарстане, Ростовской области и Санкт-Петербурге.

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Наталья Демьянова
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