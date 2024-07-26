Средства ПВО РФ за неделю сбили украинский вертолёт Ми-8 и 10 ракет ATACMS

Российские средства ПВО за минувшую неделю сбили украинский вертолёт Ми-8 и 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также в ведомстве указали, что силы противовоздушной обороны уничтожили две тактические ракеты "Точка-У", девять управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 36 реактивных снарядов HIMARS, а также 623 беспилотника ВСУ.