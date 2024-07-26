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26 июля, 12:35

Средства ПВО РФ за неделю сбили украинский вертолёт Ми-8 и 10 ракет ATACMS

Российские средства ПВО за минувшую неделю сбили украинский вертолёт Ми-8 и 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также в ведомстве указали, что силы противовоздушной обороны уничтожили две тактические ракеты "Точка-У", девять управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 36 реактивных снарядов HIMARS, а также 623 беспилотника ВСУ.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ показало видео уничтожения расчётом ОТРК "Искандер-М" склада с ракетами ВСУ в Краматорске. Также целью стало место скрытого хранения артиллерийского вооружения и бронетанковой техники в местной промзоне.

ВС РФ ударили по площадке с иностранной техникой ВСУ: "выбыло" до 5 американских Bradley
ВС РФ ударили по площадке с иностранной техникой ВСУ: "выбыло" до 5 американских Bradley
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Wikipedia / Mil.gov.ua

Иван Косицын
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