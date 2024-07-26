Российские войска за неделю лишили ВСУ двух РСЗО HIMARS и двух ЗРК Patriot

Российские военные за неделю уничтожили две пусковые установки реактивной систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в пятницу, 26 июля.

"Уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, семь боевых машин реактивной системы залпового огня "Град", две пусковые установки с радиолокационной станцией AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", — указано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны дополнили, что российские войска поразили две ЗРК С-300, а также мобильные радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68 и П-18.