В Петербурге устроили облаву на мигрантов, более 900 человек ждёт выдворения из РФ
В Петербурге и Ленобласти выявили более 900 мигрантов, подлежащих выдворению
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области полицейские выявили свыше 900 мигрантов, подлежащих выдворению из России. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В Петербурге и Ленобласти выявили более 900 мигрантов, подлежащих выдворению. Видео © Telegram / Петербургская полиция
Как рассказали в ведомстве, в течение последних двух недель силовики провели проверки на 150 стройплощадках, нескольких десятках рынков, в 140 заведениях общепита и 200 местах проживания мигрантов. Так, среди иностранцев выявили свыше 7,5 тысячи административных правонарушений, большинство из которых связаны с нарушением миграционного законодательства РФ.
"Свыше 900 мигрантов, которые допустили наиболее грубые нарушения миграционного законодательства, поместили в спеццентры для последующего выдворения за пределы РФ с запретом на возвращение в течение нескольких лет", — говорится в сообщении МВД.
Ранее сообщалось, что в СК предложили сделать нелегальное пребывание в РФ отягчающим обстоятельством преступления. Данная инициатива не будет дискриминировать иностранцев в РФ, так как она затронет только тех лиц, которые находятся в стране незаконно, отметили в ведомстве.
Telegram / Петербургская полиция