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23 июля, 12:40

В Госдуме приняли закон об установлении миграционного режима высылки из России

Государственная дума Российской Федерации. Обложка © Life.ru

Государственная дума Российской Федерации. Обложка © Life.ru

В ходе пленарного заседания Государственной думы сразу во втором и третьем чтениях был принята инициатива, устанавливающая режим высылки иностранцев, не имеющих законных прав находиться на территории Российской Федерации. Соответствующие изменения вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

"Режим высылки — это правовой режим, применяемый в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ без законных оснований, для обеспечения их выезда из РФ или приобретения законных оснований для пребывания, предусматривающий установление в отношении таких лиц ограничений отдельных прав и свобод, применение мер федерального государственного контроля в сфере миграции", — указано в документе.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что на рассмотрение в ГД был внесён законопроект об обязательном выдворении из России иностранцев, которые отсидели срок за уголовное преступление. Причиной принятия такой меры стал резкий подъём уровня преступности в мигрантской среде — за 2023 году он вырос на 75%. А о том, что Госдума рассмотрит сразу ряд инициатив по усовершенствованию российского законодательства в сфере миграции, несколько дней назад сообщал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, отметивший, что работа в этом направлении сейчас является приоритетной, и на рассмотрении находится 25 подобных предложений.

Юрий Лысенко
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