В Госдуме приняли закон об установлении миграционного режима высылки из России

В ходе пленарного заседания Государственной думы сразу во втором и третьем чтениях был принята инициатива, устанавливающая режим высылки иностранцев, не имеющих законных прав находиться на территории Российской Федерации. Соответствующие изменения вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

"Режим высылки — это правовой режим, применяемый в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ без законных оснований, для обеспечения их выезда из РФ или приобретения законных оснований для пребывания, предусматривающий установление в отношении таких лиц ограничений отдельных прав и свобод, применение мер федерального государственного контроля в сфере миграции", — указано в документе.